Roma, 27 gen. (Adnkronos Salute) - Sono 2.820 i casi confermati di nuovo coronavirus e 81 le morti, tutte in Cina, conferma il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

Al di fuori della Cina (2.775) sono stati registrati 5 casi negli Usa, 1 in Canada, 3 in Giappone, 4 in Corea, 5 a Taiwan, 8 in Thaliandia, 4 a Singapore, 2 in Vietnam, 1 in Nepal, 4 in Malesia, 3 in Francia, 5 in Australia.