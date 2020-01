Il ministero fa sapere inoltre che prosegue il coordinamento con tutte le istituzioni internazionali competenti. E che è stata verificata la piena operatività delle procedure di controllo avviate ieri negli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa. Al momento tutti i controlli procedono regolarmente, riferisce la nota, ricordando che per le informazioni generali è attivo e costantemente aggiornato il portale www.salute.gov.it.

Roma, 27 gen (AdnKronos Salute) - Una nuova équipe di medici e personale sanitario, formata ad hoc, rafforzerà ulteriormente i controlli negli aeroporti e integrerà lo staff della sala operativa del numero verde 1500 attivo 24 ore su 24. Tra loro presenti anche i mediatori culturali che dialogheranno con i cittadini cinesi che si rivolgeranno al servizio. E' quanto si legge in una nota del ministero della Salute, nella quale si informa della riunione della task-force coronavirus 2019-nCoV, tenutasi questa mattina alla presenza del ministro Roberto Speranza nella sede del dicastero di via Ribotta a Roma. Alla riunione, tra gli altri, ha partecipato anche l'Assistant Director General dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Raniero Guerra.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli