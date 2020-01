Roma, 27 gen. (Adnkronos Salute) - Il rischio legato al Coronavirus è "molto elevato in Cina ed elevato a livello globale e regionale". Lo evidenzia l'Organizzazione mondiale della sanità, nel report diffuso ieri sera per fare il punto sulla situazione in Cina e nel resto del pianeta.

In una noticina si precisa che nei precedenti report era stato riportato per errore un rischio a livello globale "moderato".