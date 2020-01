"Nessun Paese ce la fa da solo. Siamo in collegamento costante con l’Oms. Non serve allarmismo ma attenzione e serve rafforzare ancora di più il monitoraggio istituzionale", ha concluso Speranza.

Roma, 28 gen. (Adnkronos Salute) - "La chiave per affrontare la vicenda del coronavirus è il coordinamento internazionale. Quello che serve è un nuovo grande coordinamento internazionale. Ho chiesto una riunione di tutti i ministri della Salute dell'Unione Europea, sia alla commissaria europea sia alla presidenza di turno che è croata". Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, a margine di un incontro a Roma sul finanziamento della ricerca sull’Alzheimer.

