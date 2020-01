Roma, 28 gen. (Adnkronos Salute) - Le autorità di Pechino domani designeranno nel distretto di Haidian un hotel che servirà per isolare in 'quarantena' le persone che sono state a contatto con i casi confermati di coronavirus . L'area è la prima designata a Pechino e sarà sotto osservazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e può ospitare 110 persone. Lo scrive il 'People's Daily China'.

