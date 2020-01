Roma, 31 gen. (AdnKronos Salute) - Il Consiglio dei ministri riunito a Palazzo Chigi ha oggi decretato lo stato d'emergenza in relazione al caso coronavirus. Una misura, hanno spiegato fonti di Governo in precedenza, diretta conseguenza della decisione dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) di lanciare l'emergenza sanitaria globale. "E' una semplice presa d'atto della scelta dell'Oms". Non è la prima volta di uno stato di emergenza sanitario. Era già accaduto infatti con l'epidemia Sars.