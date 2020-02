Milano, 3 feb. (AdnKronos Salute) - "Oggi è prevista una riunione importante perché è stato convocato in via straordinaria un G7 dei ministri della Salute. Io credo che sia molto importante perché" riguardo all'emergenza nuovo coronavirus "ciascun Paese in questi giorni si sta organizzando anche in maniera autonoma, ma è evidente che questa è una partita di portata internazionale, globale. La si può affrontare solo dentro una piena condivisione tra le istituzioni internazionali". E' quanto ha sottolineato il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo oggi alla trasmissione 'Circo Massimo' su Radio Capital.

"Dentro questo quadro io credo che l'Italia stia facendo tutto il possibile - ha puntualizzato il ministro - Siamo l'unico Paese d'Europa che ha deciso di interrompere i voli. Siamo stati i primi a dichiarare lo stato di emergenza, dopo che l'Oms ha dichiarato l'emergenza globale sanitaria. Gli Stati Uniti ci hanno seguito dopo poche ore. Io credo che stiamo facendo tutto quello che è possibile. Il servizio sanitario nazionale è di grande qualità e questo è riconosciuto in tutto il mondo. Il risultato dello Spallanzani credo segnali la qualità dei nostri ricercatori".

Speranza ha ringraziato anche i medici, gli infermieri e il personale del Servizio sanitario nazionale e ha avvertito: "Bisogna tenere la soglia di attenzione molto alta, ma non bisogna creare allarmismi. Non ce n'è bisogno, perché la situazione in questo momento è sotto controllo in tutta Europa. Su oltre 500 milioni di abitanti in questo momento ci sono 21 casi" di coronavirus cinese. "Quindi stiamo parlando di numeri ancora molto residuali".