Pechino, 5 feb. (AdnKronos Salute) - E' salito a 24.324 il numero delle persone contagiate dal nuovo coronavirus in Cina, dopo la conferma di altri 3.887 casi. Lo rende noto la Commissione sanitaria nazionale cinese, riferendo di 65 ulteriori decessi a causa del virus nella sola provincia di Hubei. Nell'epicentro dell'epidemia i morti salgono così a 490.

