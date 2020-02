Pechino, 5 feb. (AdnKronos Salute) - Le donne in gravidanza che hanno contratto il nuovo coronavirus cinese possono trasmetterlo al figlio. A dichiararlo oggi sono stati medici dell'ospedale pediatrico di Wuhan, citati dall'emittente statale Cctv. I medici sono giunti a questa conclusione sulla base del caso di una paziente contagiata che ha partorito il 2 febbraio scorso. Il bimbo è stato sottoposto a test 30 ore dopo la nascita ed è risultato positivo al virus.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli