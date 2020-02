Roma, 5 feb. (Adnkronos Salute) - "Stiamo lanciando un piano strategico di preparazione e risposta, per sostenere i paesi nel prevenire, rilevare e diagnosticare la trasmissione del coronavirus. Chiediamo 675 milioni di dollari di fondi per finanziare il piano per i prossimi tre mesi". A dirlo in conferenza stampa a Ginevra il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Ghebreyesus.

"Di questi - ha spiegato - 60 milioni serviranno alle operazioni dell'Oms, il resto per i Paesi che sono particolarmente a rischio".