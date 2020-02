Hangzhou, 6 feb. (Adnkronos Salute) - Alibaba Group ha annunciato oggi il lancio della piattaforma globale B2B che mette in contatto i fornitori di equipaggiamento e attrezzatura medici con il personale sanitario che opera in prima linea per contrastare la diffusione del coronavirus in Cina.

La piattaforma Global Direct Sourcing sfrutterà la tecnologia digitale di Alibaba per utilizzare in maniera trasparente ed efficiente un fondo di 1 miliardo di RMB (€130.456.220 milioni). L’importo è stato stanziato il 25 gennaio, due giorni dopo che la città di Wuhan, epicentro dell’epidemia, è stata messa in quarantena, con l’obiettivo di acquistare forniture mediche da e fuori la Cina per supportare il personale sanitario di Wuhan e delle altre città colpite dal virus.

La piattaforma funzionerà da ponte per le comunicazioni con i fornitori, che siano grandi grossisti o Pmi. Alibaba pubblicherà informazioni relative alle specifiche del materiale medico richiesti, comprese tipologia, modello e quantità del prodotto; i fornitori, invece, potranno fornire informazioni sui prodotti che possono mettere a disposizione. Una volta che il fornitore viene verificato e i beni certificati come compatibili, Alibaba attiverà la procedura di approvvigionamento e i prodotti acquistati attraverso la piattaforma verranno spediti agli ospedali con la massima priorità.

Alibaba si impegna a consegnare le forniture necessarie nel modo più rapido e sicuro e sta lavorando a stretto contatto con i partner globali di logistica per offrire soluzioni di spedizione che siano efficiente e tempestive. Cainiao, la divisione logistica di Alibaba, ha lanciato l’iniziativa “Green Channel” con i partner del settore cinesi ed esteri per assicurare spedizioni e consegne ottimizzate.

Al 3 febbraio, Alibaba ha inviato forniture mediche, compresi i beni acquistati direttamente che quelli donati, da 15 Paesi e regioni a 18 ospedali nelle province di Hubei, Zhejiang e Anhui.