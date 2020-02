Roma, 0 feb. (Adnkronos Salute) - "Come Organizzazione mondiale della sanità non consigliamo il blocco dei voli dalla Cina, perché non serve. Serve il monitoraggio attento di chi arriva e di chi parte". Lo afferma all'Adnkronos Salute Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene e Medicina preventiva all'Università Cattolica di Roma e rappresentante dell'Italia nell'Executive Board dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), sulla misura decisa dall'Italia e contestata da Pechino.

"Serve monitorare attentamente chi entra ed esce - sottolinea Ricciardi - e il blocco dei voli diretti, oltre a complicare gli spostamenti per chi dalla Cina vuole tornare in Italia, rischia di favorire ingressi da Paesi terzi", più difficili da 'tracciare', aggiunge l'ex presidente dell'Istituto superiore di sanità (Iss).

Quanto alla quarantena volontaria degli alunni in arrivo dalla Cina "si tratta di un passo aventi, ma occorre estenderlo a tutti: adulti e studenti universitari inclusi. Insomma tutti quelli che rientrano da una zona ad alto o medio rischio devono rispettare una quarantena in casa per 14 giorni".