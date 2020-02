Roma, 12 feb. (Adnkronos Salute) - Potrebbe arrivare oggi una decisione sulla fine della quarantena per il gruppo di 20 persone che sono state in contatto con i due coniugi cinesi risultati positivi a Covid-19 e in cura all'Istituto Spallanzani di Roma. I medici stanno valutando - a quanto apprende l'Adnkronos Salute - le dimissioni: visto che oggi dovrebbero decorrere i termini stabiliti per l'isolamento, è attesa una decisione positiva.

Il gruppo aveva viaggiato con la coppia poi risultata contagiata e il loro autobus era stato recuperato a Cassino e scortato fino all'Istituto per le malattie infettive Spallanzani.