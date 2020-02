Pechino, 13 feb. (AdnKronos Salute) - E' salito a 1.350 il numero dei decessi in Cina a causa della diffusione del nuovo coronavirus, con 242 morti in un solo giorno nella provincia centrale di Hubei. Questi gli aggiornamenti forniti dalle autorità cinesi sulla diffusione del virus, che parlano di un totale di 1.310 morti a Hubei dallo scoppio dell'epidemia. Sono invece circa 60 mila le persone che risultano contagiate al mondo.

Coronavirus: salgono a 1.350 i morti in Cina, 242 in un giorno a Hubei

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli