Roma, 13 feb. (AdnKronos Salute) - "Non abbiamo osservato cambiamenti nel trend relativo alla mortalità del nuovo coronavirus. E si tratta di un pattern che è molto simile in Cina e negli altri Paesi, con letalità predominante negli anziani". Lo evidenzia Mike Ryan, Executive Director, Health Emergencies Programme dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), nel corso della conferenza stampa odierna da Ginevra sul coronavirus.

Coronavirus: Oms, 'nessun cambiamento in trend mortalità'

