Per migliorare la capacità della metropoli di curare i pazienti infetti e condurre test per il virus, a Wuhan sono stati radunati 3 laboratori mobili e un totale di 22 squadre nazionali di soccorso medico d'emergenza, con kit medici selezionati. Le équipe di supporto, ha proseguito Guo, sono state inviate da 29 zone diverse del Paese e dal Corpo di produzione e costruzione dello Xinjiang, nonché dalle forze armate della Cina, ha elencato Guo. Nel frattempo, secondo i dati al 16 febbraio contenuti nel report quotidiano della Nhc, un totale di 3.458 pazienti sono stati dimessi dagli ospedali di Wuhan dopo essere guariti.

Durante un incontro stampa a Pechino, Guo ha spiegato che anche 3 gruppi di medici al top, guidati dagli accademici cinesi Zhong Nanshan, Li Lanjuan e Wang Chen, si sono uniti alla lotta in prima linea. "Hanno fornito consulenze sul trattamento dei pazienti in condizioni critiche e hanno esplorato nuove terapie e tecniche", ha detto il funzionario, aggiungendo che ai piani di diagnosi e trattamento sarebbero state aggiunte tecniche mediche e terapie con una buona efficacia.

Pechino, 17 feb. (Adnkronos Salute/Xinhua) - La Cina rinforza la prima linea contro l'epidemia di nuovo coronavirus. Per dare una mano nella battaglia contro Covid-19, oltre 30 mila medici sono stati inviati a Wuhan, la megalopoli epicentro del contagio, compresi camici bianchi di alto livello. Ad annunciarlo è Guo Yanhong, un funzionario della National Health Commission (Nhc). Solo gli specialisti in Terapia intensiva inviati sono circa 11 mila, pari circa al 10% del numero totale dei camici bianchi di terapia intensiva presenti nel gigante asiatico.

Coronavirus: Cina, oltre 30 mila medici inviati a Wuhan per lotta a epidemia

