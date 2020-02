Roma, 17 feb. (Adnkronos Salute) - C'è stato "un declino dei nuovi casi" in Cina, "ma è un trend da interpretare con cautela, perché può cambiare in ogni momento ed è presto per dire quanto sia indicativo. Ogni scenario è ancora sul tavolo". A dirlo il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra sul nuovo coronavirus.