Milano, 21 feb. (AdnKronos Salute) - Nel Lodigiano "altre due persone residenti a Castiglione D'Adda sono risultate positive al test del coronavirus. Si tratta della moglie del 38enne in Terapia intensiva" all'ospedale di Codogno "e di uno stretto conoscente. I due pazienti si trovano attualmente in stato di isolamento". Lo comunica l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera.

Coronavirus: Gallera, 'confermati altri 2 casi oltre a 38enne' 'La moglie e uno stretto conoscente, ora in isolamento'

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli