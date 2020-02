Roma, 24 feb. (Adnkronos Salute) - "Ringrazio le autorità italiane per aver agito rapidamente e per la trasparenza. Da sabato ci sono contatti giornalieri a livello tecnico con il governo italiano. Domani una missione dell'Osce sarà in Italia e abbiamo chiesto di aggiornare la valutazione del rischio prendendo in considerazione la nuova situazione". Lo ha detto Stella Kyriakides, commissario europeo per la Salute e la politica dei consumatori.