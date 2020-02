Roma, 24 feb. (Adnkronos Salute) - "Basta paragonare influenza e Covid-19 . Una sciocchezza infinita! I virus influenzali li incontriamo ogni anno, siamo abituati alla loro presenza. Il coronavirus SarsCoV2 è un perfetto sconosciuto per il nostro sistema immune". A mettere in guardia è l'epidemiologo Pierluigi Lopalco, professore ordinario di Igiene dell'università di Pisa, che su Twitter ribadisce: "Il servizio sanitario nazionale deve prepararsi a ricevere l'impatto di un'onda anomala".

