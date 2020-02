Roma, 25 feb. (Adnkronos Salute) - "Oggi le farmacie incontrano grandi difficoltà a rifornirsi direttamente di prodotti idonei per efficacia" a proteggersi da eventuali contagi da coronavirus "a causa dell’oggettiva carenza nei canali convenzionali, ma anche di fenomeni speculativi". Lo riferisce Andrea Mandelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti e presidente dell’Ordine di Milano, Lodi e Monza Brianza, che chiede dunque un indispensabile un forte intervento pubblico su questo fronte.

"Continueremo a monitorare la situazione - assicura Mandelli in una nota - e ad attuare le iniziative più opportune in funzione del suo evolversi, restando in contatto costante con ministero della Salute, Regioni, Protezione civile e prefetture", conclude il presidente della Federazione degli Ordini dei farmacisti.