Roma, 27 feb. (AdnKronos Salute) - In totale ci sono 528 contagiati da nuovo coronavirus in 12 regioni italiane. Sono 305 i contagiati in Lombardia, di cui 37 guariti; 98 i casi in Veneto, 97 in Emilia Romagna, 11 in Liguria, 3 guariti nel Lazio, 2 guariti e un contagiato in Sicilia, 3 casi nelle Marche, 2 in Toscana, in Campania e in Piemonte, uno in Alto Adige e uno in Abruzzo. Lo ha riferito il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus Angelo Borrelli.