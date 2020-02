Roma, 28 feb. (Adnkronos Salute) - "A questo punto possiamo formulare varie ipotesi: la mia è che questo virus continuerà a circolare nella popolazione camuffandosi da influenza o virus respiratorio. La stragrande maggioranza delle persone non se ne accorgerà, alcuni ne risentiranno, e per pochi altri avremo forme gravi". Ad affermarlo è la virologa Ilaria Capua, direttrice dell'One Health Center of Excellence dell'Università della Florida, raggiunta telefonicamente dall'Adnkronos Salute.

La virologa è prudente. "Sono però cautamente ottimista - aggiunge - che questo sia lo scenario più probabile. Non credo però che ci saranno cluster importanti di mortalità. Questo è un momento di responsabilità collettiva, quello delcoronavirus non è un problema su cui scherzare: ci sono aziende e famiglie in difficoltà, occorre fare squadra e fare sistema, il 'sistema Italia'".