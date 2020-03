Roma, 2 mar. (Adnkronos Salute) - "Nelle ultime 24 ore ci sono stati quasi 9 volte più casi di Covid-19 segnalati all'estero che all'interno della Cina. Le epidemie nella Repubblica di Corea, in Italia, in Giappone e in Iran, dove oggi sono arrivati i nostri esperti, sono la nostra più grande preoccupazione". Lo ha affermato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra sul coronavirus.