Roma, 3 mar. (AdnKronos Salute) - "Abbiamo invitato i governi a sviluppare incentivi affinché i produttori intensifichino la produzione di dispositivi di protezione individuale. Questo include facilitare le restrizioni all'esportazione e alla distribuzione di questi strumenti e di altre forniture mediche". Lo ha detto il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanitā (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra sul coronavirus.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli