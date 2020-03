Roma, 5 mar (Adnkronos Salute) - "Il tempo per valutare gli effetti della chiusura delle scuole nelle zone rosse era alla fine di questa settimana. Confidiamo nelle prossime giornate di darvi un quadro". Lo ha detto il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro rispondendo a chi gli chiedeva se ci fossero dati sull’effetto che la chiusura delle scuole ha avuto in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

