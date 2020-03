Roma, 9 mar. (AdnKronos Salute) - Risposta eccezionale alla raccolta fondi lanciata da Chiara Ferragni e Fedez e destinata alla creazione di nuovi posti letto all'interno del reparto di terapia intensiva dell'Irccs ospedale San Raffaele di Milano. I 'Ferragnez', che hanno avviato la raccolta con una donazione di 100 mila euro, hanno scatenato una gara di generosità che ha permesso di superare in sole 5 ore gli 8 milioni di euro. Ma la cosa forse più significativa è che a donare siano state tantissime persone, oltre 45 mila, con contributi che per la maggior parte vanno dai 5 ai 100 euro.

Coronavirus: boom per raccolta Ferragnez, oltre 8 mln in 5 ore

