Milano, 9 feb. (AdnKronos Salute) - Arrivava a oltre 870 mila euro alle 15.30 la raccolta fondi della coppia Chiara Ferragni e Fedez su GoFundMe per rafforzare la Terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano. La campagna della coppia di influencer si avvicina a 1 milione di euro in poche ore.

Coronavirus: quasi 1 mln in poche ore da campagna Ferragnez su GoFundMe

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli