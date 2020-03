L'epidemia ha mantenuto complessivamente "un livello più basso", ha dichiarato Mi Feng, portavoce della commissione sanitaria di Pechino. Oggi il paese ha riportato il numero più basso di nuovi contagi da quando, sette settimane fa, si è iniziato ad aggiornare quotidianamente il bilancio. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 15 e i decessi 11 per un totale di 80.793 infezioni e 3.169 decessi.

