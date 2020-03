Roma, 16 mar. (AdnKronos Salute) - "Un agghiacciante unico caso di una persona che si è infettata a Monaco di Baviera da una signora cinese. E' questa la sventura che ha colpito tutta la cosiddetta prima zona rossa. Tutta l'epidemia viene da lì". E' la teoria ribadita da Massimo Galli, primario del reparto di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, in un'intervista a 'Cento Città' su Radio1. "Questo ha consentito al virus di espandersi in 4 settimane - continua Galli - Nonostante siamo stati i primi a chiudere i voli dalla Cina, siamo stati presi alle spalle da un contagiato tedesco’".

