Roma, 25 mar. (Adnkronos Salute) - Siglato questa mattina da Cgil, Cisl, Uil e ministero della Salute un protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della sanità. "Si è pervenuti all’accordo fra Cgil, Cisl e Uil, sia confederali che di categoria, e il ministro della Salute per un ‘Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori della sanità in ordine all'emergenza da Covid-19', con importanti e specifiche previsioni per tutti i lavoratori impegnati in prima linea nel contrasto alla pandemia" informano le tre confederazioni sindacali in una nota unitaria.