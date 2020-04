Roma, 1 apr. (Adnkronos Salute) - Ci sono una ventina di vaccini anti-Covid in sviluppo solo in Europa, ma alcuni progetti parlano italiano. Takis, Irbm e Spallanzani-Cnr sono realtà diverse, con un obiettivo comune: trovare un vaccino in grado di fermare il nuovo coronavirus. 'Dal Lazio la sfida italiana per un vaccino anti Sars-CoV-2' è il titolo del Salus Tv sui gruppi impegnati in queste ricerche, in onda prossimamente su Doctor's Life, canale 440 di Sky dedicato alla formazione e informazione H24 di medici e farmacisti. In programmazione anche interviste a virologi, farmacologi ed esperti di malattie infettive che fanno il punto sulle ultime novità della ricerca su Sars-CoV-2, il patogeno all'origine della pandemia. E sulle aziende farmaceutiche coinvolte nella sperimentazione di nuove e vecchie terapie contro il virus.