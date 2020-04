Roma, 2 apr. (Adnkronos Salute) - "Centralizzare la sanità? E' uno dei nostri primi disegni di legge presentati nel 2013 dalla senatrice Taverna" ed è stato "ripresentato in questi giorni", ovvero "togliere le parole 'tutela della sanità' dall'articolo 117 della Costituzione, che prevede sia regionale. Noi siamo sempre stati per riportare la sanità a livello nazionale, perché oggi le Regioni stanno dimostrando la differenza di trattamento". Così Vito Crimi, capo politico del M5S, ai microfoni di 'Agorà' su Rai3.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli