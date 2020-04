Roma, 2 apr. (Adnkronos Salute) - "Partono oggi altri 76 medici diretti verso le zone più colpite dal nuovo coronavirus. Andranno a supportare chi è sul campo dall'inizio della pandemia. Un impegno che dimostra come l'Italia sia unita e solidale in questo momento così difficile". Lo annuncia il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un post su Facebook. "Restare a casa è il modo migliore di aiutare anche loro", sottolinea il ministro.