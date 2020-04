Roma, 15 apr. (Adnkronos Salute) - Il Comitato Nazionale per la Bioetica (Cnb) "segnala con preoccupazione la proliferazione di contenziosi giudiziari nei confronti dei professionisti della salute nel contesto dell'attuale emergenza pandemica e ritiene che vada presa in considerazione l'idea di limitare eventuali profili di responsabilità professionale degli operatori sanitari in relazione alle attività svolte per fronteggiare l'emergenza Covid-19". E' quanto si legge nel parere del Cnb dal titolo "Covid 19: la decisione clinica in condizioni di carenza di risorse e il criterio del 'triage in emergenza pandemica', approvato a larga maggioranza dei presenti lo scorso 8 aprile e pubblicato oggi.