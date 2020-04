Roma, 22 apr. (Adnkronos Salute) - Sono oltre 8.100 le firme raccolte dalla petizione online per chiedere l'istituzione della Giornata di festa per i camici bianchi (medici, infermieri, personale paramedico e a quanti assicurano l'igiene e la pulizia negli ospedali). "Non sono eroi, come li definiscono i media in questi giorni, sono cittadini che svolgono con responsabilità, sacrificio, cura, il loro lavoro, a tutela della salute della collettività. Sarebbe bello che ogni anno il Paese potesse ricordarli e festeggiarli, esprimendo la gratitudine per quanto hanno fatto e faranno", riporta la lettera inviata al presidente della Repubblica.

La data scelta dai promotori è il 20 febbraio, "perché è il giorno in cui Annalisa Malara, anestesista dell’ospedale di Codogno, ha individuato il 'paziente 1' in Italia", sottolineano i promotori sul sito www.festadeicamicibianchi.it. In poco tempo la petizione ha raccolto l’adesione di tantissimi nomi della cultura e dello sport.