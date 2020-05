Secondo le agenzie Usa e Gb, gli attacchi farebbero parte di un'offensiva degli hacker per "ottenere informazioni di intelligence sulle politiche sanitarie nazionali o internazionali o acquisire dati sensibili sulle ricerche legate al Covid-19".

Washington, 5 mag. (Adnkronos Salute) - Gruppi di hacker collegati a governi stranieri stanno tentando di violare i sistemi informatici di laboratori e centri di ricerca coinvolti nella risposta globale alla pandemia di coronavirus. E' l'allarme lanciato da Stati Uniti e Gan Bretagna, che in un comunicato congiunto dell'US Cybersecurity and Infrastructure Security Agency e del National Cyber Security Centre britannico denunciano le azioni di pirati informatici che "stanno attivamente prendendo di mira organizzazioni coinvolte sia a livello nazionale che internazionale nella lotta al Covid-19".

