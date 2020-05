Milano, 11 mag. (Adnkronos Salute) - E' stato pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 'Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul Sars-CoV-2', approvato dal Consiglio dei ministri nella notte tra sabato e domenica. Il provvedimento entra in vigore oggi 11 maggio. Il Dl dettaglia le modalità dell'indagine di sieroprevalenza condotta da ministero della Salute e Istat per fotografare l'effettiva circolazione di Covid-19 in Italia, attraverso test sierologici per la rilevazione degli anticorpi contro il nuovo coronavirus.