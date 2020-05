Washington, 12 mag. (Adnkronos Salute) - Il numero reale dei decessi da coronavirus negli Stati Uniti è probabilmente più alto degli 80mila morti finora registrati. Lo ha detto il virologo Anthony Fauci, nel corso dell'audizione davanti alla commissione Sanità del Senato americano. "La maggior parte di noi ritiene che il numero dei morti sia probabilmente più alto di quel numero", ha detto Fauci, ridimensionando però l'ipotesi che il bilancio effettivo delle vittime possa essere superiore del 50%. "Potrebbero esserci persone che sono decedute a casa e che avevano il Covid ma non sono state contate come tali", ha detto il virologo.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli