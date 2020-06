Roma, 18 giu. - (Adnkronos) - E' uomo, giovane e risiede in Lombardia: è l’investitore sostenibile, persona interessata a sostenere attività produttive ambientalmente compatibili e che si fa promotore concreto della transizione energetica. A delinearne il profilo demografico i fondatori della piattaforma di lending crowdfunding ambientale ed energetico Ener2Crowd attraverso la ricerca GreenVestingForum svolta con l’analisi dei big data.

In base all’indice di 'coscienza verde' promosso da Ener2Crowd.com, la prima piattaforma italiana di lending crowdfunding ambientale ed energetico, i giovani risultano in assoluto i più sensibili ai temi ambientali. La ricerca è partita dallo studio di due campioni suddivisi in due fasce d’età: 18-44 e 45-65 anni.

La prima osservazione è durata sei mesi e ha riguardato il campione 1 composto da 500.000 utenti singoli. Si è analizzata la posizione rispetto ai parametri di 'interesse' e 'volontà di approfondimento' sui temi che riguardano l’economia sostenibile e la finanza alternativa. La seconda osservazione è durata tre mesi e ha riguardato il Ccampione 2 con 10.000 utenti. Qui i parametri di studio sono stati 'interesse verso l’energy crowdfunding' e 'volontà di assumere un ruolo di GreenVestor'.

Nel campione 1 il parametro 'interesse' riguarda il 43% dei rispondenti tra i 18 e i 44 anni e il 57% tra i 45 e i 65 anni. C’è una forte prevalenza femminile: le donne oltre i 45 anni rappresentano il 59% del campione. Il parametro 'volontà di approfondimento' riguarda per il 44% chi ha tra i 18 e i 44 anni e per la restante percentuale chi va dai 45 ai 65 anni. Le donne qui sono in minoranza: non tendono ad approfondire i propri interessi. Nel campione 2 l’ 'interesse verso l’energy crowdfunding' prevale nettamente tra i più giovani con il 69%.

Le donne rappresentano solo il 36% del campione ma distribuite equamente tra le due fasce d’età. Anche toccando la 'volontà di assumere un ruolo di GreenVestor' ha riguardato soprattutto la prima fascia d’età, con il 78%. Le donne anche qui rappresentano solo il 42% del campione. Si evince quindi che l’investitore sostenibile, o GreenVestor come l’hanno definito i fondatori di Ener2Crowd, ha per la maggior parte dai 18 ai 44 anni ed è uomo. Ener2Crowd si è anche occupata di individuare le regioni più sensibili ai temi ambientali.

Il risultato è chiaro: i piccoli centri o quelli vicini alle aree industriali collocati nel Nord Italia. Sul podio della classifica ci sono la Lombardia a distanza netta da Lazio e Piemonte. Confrontando le aree metropolitane di Milano e Roma emerge come il 68% delle persone che vivono fuori dall’area metropolitana del capoluogo lombardo sia per il 97% interessata ad approfondire i temi legati alla green economy. Nella Capitale la percentuale interessata di chi vive fuori dall’area metropolitana sale all’80%.