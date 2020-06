Non solo auto, dalle moto ai monopattini cresce la mobilità elettrica CittàMEZ 2020, nel 2019 quasi raddoppiate le auto elettriche in circolazione, boom per le e-bike

23/06/2020 10:59 letto 3 volte

Roma, 23 giu. - (Adnkronos) - Nel 2019 sono quasi raddoppiate le automobili elettriche in circolazione e nel 2020 cresceranno ancora. Tra i veicoli elettrici dotati di targa, le automobili sono meno di 23mila su quasi 61 mila, poco più di un terzo, mentre tra i veicoli endotermici le auto sfiorano l’80% (39 milioni su 51 milioni). Ma circola in Italia un veicolo completamente elettrico ogni cento a combustione (inquinante). Lo rileva "CittàMEZ 2020", il dossier di Legambiente sulla transizione verso la mobilità a emissioni zero. Tra i ciclomotori l’elettrico non è più trascurabile: il 14% del venduto nel 2018. Accade lo stesso tra i quadricicli. Nelle e-bike (sotto 25 km/h) siamo alla crescita tumultuosa: nel 2019 se ne sono vendute quasi 200mila, quasi 700mila il cumulato degli ultimi quattro anni. Dieci volte di più di tutti gli altri mezzi elettrici targati. Segno evidente che nei mezzi leggeri la trazione elettrica è già vincente, economica e comoda. Alle e-bike dobbiamo aggiungere le 'tavole elettriche', i mezzi di micromobilità in cui uso sino ad ora era ai confini dell’illecito: monopattini elettrici, segway hoverboard, monowheel, sedie a rotelle elettriche per disabili e anziani (spesso proposti dalle stesse strutture socioassistenziali). Quanti? Secondo i dati GFK se ne sono venduti 230mila nel 2018. La Francia nel 2019 ne ha venduti il doppio: 487.000 tavole elettriche. Accanto a 388.000 bici elettriche, 42.800 automobili e 868 moto e scooter elettrici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contenuto sponsorizzato

Contenuto sponsorizzato