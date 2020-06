Roma, 30 giu. (Adnkronos) - Un programma che mette in rete l'intero ecosistema europeo degli imballaggi in vetro per promuovere il riciclo 'da bottiglia a bottiglia' e portare la raccolta differenziata del vetro da avviare al riciclo al 90% entro il 2030, in tutta Europa. E' 'Close the Glass Loop', iniziativa promossa dalla Federazione Europea dei contenitori in vetro (Feve).

Il vetro è riconosciuto leader nella circolarità: riciclabile all'infinito, con un tasso di raccolta differenziata per il riciclo del 76% in Europa. In Italia, nel 2019, il tasso di riciclo è del 77,3%, equivalente ad un tasso di raccolta differenziata dell’87%. Attraverso la virtuosa pratica del riciclo del vetro, in Ue ogni anno vengono risparmiate oltre 12 milioni di tonnellate di materie prime e si evitano oltre 7 milioni di tonnellate di CO2. Si risparmia inoltre il 2,5% di energia e il 5% di CO2 per ogni 10% di vetro riciclato nel forno.

"L’Italia da sempre è stata molto attiva nella raccolta e nel riciclo del vetro - osserva Gianni Scotti, presidente di CoReVe (Consorzio Recupero Vetro) - e i risultati già ottenuti rendono più semplice raggiungere l’obiettivo numerico posto dalla piattaforma europea. Ma, al di là dei numeri, ‘Close the Glass Loop’ servirà a evidenziare e diffondere le buone pratiche, a migliorare la qualità delle raccolte differenziate, a uniformare e razionalizzare i sistemi in un’ottica europea".

L'iniziativa, che riunisce dodici Federazioni europee che rappresentano produttori di vetro, trasformatori, brand, organizzazioni per il recupero degli imballaggi e Comuni, vede l’adesione da parte dell’Italia di Assovetro e CoReVe e il coinvolgimento di tutti i partner nazionali in ogni Stato membro dell'Ue.

Il piano d'azione europeo, presentato da Michel Giannuzzi, presidente di Feve, ha la finalità di affrontare le sfide strutturali nella catena di raccolta e riciclo del vetro partendo dai Comuni, visti come attori chiave per mobilitare la raccolta. I partner di 'Close the Glass Loop' stabiliranno una forte partnership con le autorità locali per aumentare la raccolta di vetro, migliorarla nelle grandi città e nelle aree turistiche e garantire che l'uso, la raccolta e il riciclo dei contenitori di vetro siano supportati meglio da linee guida e da strumenti comuni in tutte le fasi.

"Il vetro è un ottimo esempio - commenta in un videomessaggio Virginijus Sinkevičius, commissario europeo per l'Ambiente, la pesca e gli oceani - di materiale circolare. Si stanno già raggiungendo risultati eccezionali nella raccolta e nel riciclo. Ma oggi occorre dimostrare di voler fare di più, di essere determinati ad alzare il livello di qualità in tutta l'Ue e cercare spazi di miglioramento lungo tutta la filiera. Sono fiducioso che la piattaforma Close the Glass Loop rappresenterà un trampolino di lancio verso i livelli più alti della gerarchia dei rifiuti".

"Abbiamo il vantaggio di lavorare - osserva Michel Giannuzzi, presidente della European Container Glass Federation (Feve) - con un materiale al 100% e infinitamente circolare per natura, che è già una storia di successo in termini di sostenibilità. Più ricicliamo il vetro, meno rifiuti creiamo e meno utilizziamo risorse vergini, producendo allo stesso tempo imballaggi premium in termini di conservazione della qualità, salute e sicurezza. Oggi, il 76% degli imballaggi in vetro nel mercato dell'Ue è raccolto per il riciclo, ma c'è ancora molto da fare. Dobbiamo cogliere appieno i vantaggi offerti dal vetro e riciclare di più e meglio. A tal fine, abbiamo bisogno dell'impegno attivo dell'intera filiera".