Le sculture di Evoluzioni sono immerse negli spazi verdi dell’Isola di Albarella, colpita nell’agosto 2017 dalla furia del maltempo che ha divelto oltre 8mila alberi su una superficie di quasi 600 ettari. Proprio dopo la tempesta di tre anni fa, l'isola ha promosso 'Immersi nella Natura', un ampio progetto paesaggistico di riqualificazione del patrimonio ambientale e naturale realizzato in collaborazione con l’atelier Coloco di Parigi.

La monografica di due artisti, Vera Bonaventura e Roberto Mainardi di Officinadïdue, è un percorso in sette installazioni che testimonia le conseguenze del cambiamento climatico sul territorio e sulla biodiversità ma allo stesso celebra la resilienza e la forza rigeneratrice della natura.

