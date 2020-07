Roma, 29 lug. (Adnkronos) - Sono sempre di più i saloni che offrono trattamenti naturali, +19% rispetto al 2018, a fronte di una domanda crescente di trattamenti biologici, cruelty free e in alcuni casi addirittura vegani. E’ quanto rileva Uala, sito e applicazione dedicato al mondo beauty e wellness, che ha fatto il punto sulla bellezza sostenibile da prenotare online.

"La bellezza sostenibile abbraccia almeno tre tipologie di prodotti cosmetici: quelli naturali che devono provenire da una materia prima non lavorata, quelli biologici (almeno al 95%) e i vegani, nei quali sono ammessi solo componenti di origine vegetale e che come i precedenti non devono essere stati testati su animali" racconta Alessandro Bruzzi, ceo di Uala.

"Nonostante le idee sull’argomento non siano sempre chiarissime, notiamo un interesse in costante crescita da parte degli utenti, che di anno in anno richiedono sempre più trattamenti Green e, dove possibile, scelgono saloni che si espongono per scelte sostenibili" conclude Bruzzi.

Se l’offerta a livello nazionale di trattamenti amici dell’ambiente è cresciuta di quasi il 20% in soli due anni, sono le regioni del nord Italia quelli che registrano più richiesta per questi appuntamenti di bellezza, +20% rispetto al 2018. Il comparto capelli è quello che registra il maggiore e costante incremento di prenotazioni con prodotti naturali, preferiti da chi ha un cuoio capelluto sensibile e irritabile: +23% in soli due anni.

In cima alla lista dei più prenotati ci sono il trattamento della cute che risponde alle esigenze specifiche di ogni pelle senza ricorrere a parabeni, nichel o agenti schiumogeni, la colorazione e gli henné e i rituali corpo che utilizzano oli e cosmetici di derivazione 100% vegetale.

Nei saloni inizia a farsi strada anche l’agricosmesi una vera e propria filiera del bio che fa bene all’ambiente e alla salute. I cosmetici vengono realizzati con ingredienti naturali, coltivati con l’agricoltura biodinamica e utilizzando energia rinnovabili, senza fertilizzanti e a km zero. Non solo: i prodotti di agricosmesi sono plastic free, senza overpackaging e zero Waste.

E sempre in tema di equilibrio tra bellezza e benessere, fra i trend emergenti in fatto di cosmesi naturale ci sono indubbiamente i trattamenti olistici, che combinano i prodotti biologici o di derivazione naturale con l’esperienza sensoriale data dalle profumazioni e dall’utilizzo di pietre e sali, utilizzati per creare sinergia tra i benefici del trattamento e la carica energetica dei profumi e delle pietre.

Si pensi ad esempio ai massaggi con le pietre calde o alla riflessologia plantare. Incredibilmente è la generazione dei millennials’, iperconnessi e amanti delle esperienze virtuali, a ricercare questo tipo di trattamenti per rilassare il corpo e mente (+8% di prenotazioni rispetto alle altre fasce di età).

Infine, cresce il consumo dei cosmetici solidi tra cui in particolare shampoo e oli da massaggio, per evitare sprechi e limitare l’utilizzo della plastica.