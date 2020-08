Roma, 3 ago. – (Adnkronos) - Gli incentivi per il settore automobilistico “sono siano sicuramente un'ottima notizia per il mercato italiano anche perché siamo molto indietro nel processo di svecchiamento del parco”, Lo sottolinea all’Adnkronos alla vigilia del varo dei nuovi bonus, Gaetano Thorel direttore generale di Psa Italia che aggiunge di non credere “affatto che rallenteranno il processo di diffusione di vetture elettrificate, che per le case sono la tecnologia del futuro ma anche lo strumento fondamentale per rispettare le regole fissate da Bruxelles”. “Infatti – ricorda - senza questi modelli, che nei prossimi 5-10 anni saliranno sicuramente tra il 20 e il 30 per cento del mercato, non c'è modo di ottenere la riduzione di CO2 del 37% che ci è stata richiesta dalla Commissione Europea”.

“Addirittura – aggiunge Thorel - gli incentivi non aiutano la ripartenza del mercato ma potranno accelerare lo sviluppo delle vetture elettrificate visto che in un certo senso rendono gratis questa opzione”. “Infatti – spiega - se guardiamo ai 10mila euro di incentivi dal primo agosto su una vettura full elettric e pensiamo che quello è più o meno il costo della tecnologia, si vede che questa praticamente è pagata dallo Stato”.