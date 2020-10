Roma, 15 ott. (Adnkronos) - Il mese scorso è stato il settembre più caldo in tutto il mondo da quando sono iniziate le registrazioni nel 1880, secondo l'agenzia statunitense per il clima, la National Oceanic and Atmospheric Administration.

La temperatura media sulla superficie terrestre e oceanica globale era di 0,97 gradi Celsius sopra la media del XX secolo di 15 gradi - riferisce l'agenzia - Ciò significa che settembre 2020 ha superato gli stessi mesi del 2015 e 2016, che detenevano il precedente record climatico, di 0,02 gradi.

I 10 settembre più caldi si sono verificati tutti dal 2005, con i sette più caldi negli ultimi sette anni.