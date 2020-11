L’attuale complesso scenario, rileva il gruppo, "impone anche nuovi modelli di organizzazione, resi possibili dalle nuove tecnologie: questo comporterà una possibile ottimizzazione delle sedi e dell’utilizzo delle stesse, ad esempio tramite uffici virtuali, uffici distribuiti e forme di coworking in grado di garantire al contempo la funzionalità del lavoro e i benefici logistici e di qualità della vita". A tal fine, Terna ha già costituito uno Steering Committee i cui risultati inizieranno a concretizzarsi già a partire dalla prima metà del 2021.

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - Fondamentali per il raggiungimento degli sfidanti obiettivi che il gruppo Terna si è posto saranno le persone, con le loro straordinarie competenze: il piano industriale prevede una importante creazione di posti di lavoro. Ã? infatti previsto che gli organici dell’azienda possano crescere del 10% già nei primi tre anni, superando le 5.000 unità . E' quanto emerge dal piano 2021-25 che è stato presentato oggi da Terna.

