"Se noi riuscissimo con grandi investimenti che sono possibili, perché le tecnologie ci sono, in pochi anni noi potremmo rendere le nostre città totalmente decarbonizzate dal punto di vista del tpl. Questo sarebbe un grandissimo risultato se parliamo di immediatezza" conclude Morassut.

Roma, 27 nov. - (Adnkronos) - "Se dovessi scegliere una priorità ambientale quella che più a portata di mano, che darebbe un grande risultato, è la totale decarbonizzazione dei trasporto pubblico locale in un arco breve di anni". Lo afferma il sottosegretario di Stato al ministero dell’Ambiente, Roberto Morassut, in occasione della presentazione dell'ultimo rapporto Rapporto di Sostenibilità del Conou.

Morassut: "Una priorità? Decarbonizzare il trasporto pubblico in breve tempo"

Morassut: "Una priorità? Decarbonizzare il trasporto pubblico in breve tempo"

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli