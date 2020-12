Roma, 23 dic. - (Adnkronos) - Anche nel 2020, nonostante tutto, Natale rimane l’occasione per donare amore, pensare agli altri e per ricercare la serenità insieme ai propri cari, che sia di persona o tramite un cenone su Zoom. Quest’anno, Animal Equality ha deciso di dedicare una risorsa completamente gratuita e realizzata insieme a 8 chef per chi non consuma carne e derivati e per chi semplicemente vuole provare qualcosa di diverso, affacciarsi al mondo del cruelty-free con qualche facile sperimentazione.

Con 'Guida a un Natale senza crudeltà ' Animal Equality vuole dimostrare che si può mangiare bene e festeggiare anche senza dover utilizzare ingredienti di origine animale. Animal Equality ha chiesto a 8 chef e influencer esperti di cucina a base vegetale di proporre e insegnare alcune delle loro ricette preferite per le feste. Grazie al loro aiuto è nato un ricettario di Natale con 21 ricette, tutte 100% a base vegetale. Il ricettario comprende antipasti, primi piatti, secondi e dolci, è gratuito e scaricabile in pdf o consultabile online.

Otto chef e influencer si sono messi al servizio di tutti con grande creatività : da Alessia ed Eric di Elefanteveg (oltre 50mila follower) con le loro tagliatelle integrali con carciofi e arancia, a Filippo e Jurgita di Veggie Situation (66mila follower) con la lasagna a sei piani fino a nuovi chef come Uvegan (25mila follower), lo chef napovegano che rende 100% veg le ricette tipiche napoletane e che ci propone - tra le varie ricette - il tipico casatiello in versione veg. Sul profilo Instagram di Animal Equality Italia e degli 8 chef influencer verranno rilasciati video e reel che andranno a mostrare e animare questa iniziativa con video e foto, invitando i follower a provare le ricette e postare i contenuti.