Roma, 13 gen. (Adnkronos) - Bonus bici: da domani si riaprono le domande per il rimborso. Coloro che tra il 4 maggio e il 2 novembre 2020 hanno comprato una bici o un monopattino o hanno usufruito dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale, esclusi quelli mediante autovettura, e sono in possesso di fattura o scontrino possono richiedere il rimborso dalle ore 9 di domani, giovedì 14 gennaio, visto che da domani si riaprono le domande online di rimborso.

Come prevede il Programma sperimentale Buono mobilità del ministero dell’Ambiente, i rimborsi copriranno un massimo di 500 euro per il 60% della spesa sostenuta e saranno erogati dopo il 15 febbraio. Fino a quella data, infatti, sarà possibile accedere alla propria area riservata per apportare eventuali modifiche ai dati e alla documentazione inseriti. Qui il link alla pagina web dove è possibile registrarsi: https://www.buonomobilita.it/mobilitaUtente2020/#/beneficiario/homePage/accessoBeneficiario

Sono già 119mila le persone che si sono pre-registrate nella finestra che si è chiusa il 9 dicembre per un valore stimato di circa 35 milioni di euro. Adesso tutti dovranno inserire sul sito buonomobilita.it i propri dati e le fatture o scontrini validi.